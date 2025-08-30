Magyar Péter már nem tagad, most kétkulcsos adórendszerről beszél

A lap cikke szerint noha Magyar Péter továbbra is tagadja a kiszivárgott adóemelési terveit, a Tisza Párt elnöke közösségi oldalán tette közzé pártja adópolitikai munkacsoportjának javaslatait.

Ebben elismeri, hogy valóban többkulcsos adót vezetne be, mi több, a gazdagabbakra vagyonadót is kivetne, azt azonban továbbra is tagadja, hogy emelné az szja-t.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter mindent megtesz, hogy a választásokig elhallgassa: a Tisza Párt adóemelési terve a 2026-os adózási évre vonatkoztatva (a bérek emelkedése miatt) 2,8 millió munkavállalót érintene, azaz a dolgozó magyarok 60 százalékát, már 400 ezer forintos fizetés felett.

További részletekért kattintson.