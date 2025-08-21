Már korábban is támadta a kormányt Magyar Péter milliárdos támogatója

Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Emlékezetes, innen dobták ki a rendezvény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda pedig Egri egyik érdekeltsége.

A blog szerint Egri Gábor ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel – és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.

Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.