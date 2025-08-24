1 órája
Magyar Péter átvehette „az önimádat Oscar-díját” (videó)
A Tisza Párt szavazói komolyan vették Kocsis Máté vicces javaslatát, valóban felmerült, hogy mind a 106 körzetben az önimádó vezérük nevét viselő jelöltet indítsanak. Magyar Péter szerint csupán a tisztesség akadályozta meg a terv végrehajtásában híveit.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs
Újabb szintre lépett Magyar Péter önimádata, ennek jegyében pedig komolyan vette a Fidesz frakcióvezetőjének egy hónappal ezelőtt megfogalmazott, humoros javaslatát – idézi fel a Magyar Nemzet.
Persze lehet az is a terv, hogy mind a 106 választókerületben egy öklözős-fürdőgatyás retusált Magyar Péter fényképet indítanak, ki tudja
– írta Kocsis Máté július 12-ei posztjában.
A Tisza Párt vezére az országjárásának szombathelyi állomásán arról beszélt, hogy
pusztán a tisztesség akadályozza meg a Tisza pártot abban, hogy ne indítsanak minden egyéni választókerületben Magyar Péter nevű személyeket.
Nem fogunk 106 darab Magyar Pétert egyéni képviselőnek indítani, pedig felmerült egyesekben, hogy névváltoztatással ezt is lehetne csinálni. Mi tisztességesen, normálisan, a magyar embereket felnőttnek nézve szeretnénk kampányolni
– idézte a lap Magyar Péter szavait.
Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kaptákKocsis Máté a közösségi oldalán leplezte le a Tisza Párt elnökének újabb hazugságát.
Kocsis Máté is reagált Magyar Péterék ötletére
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nem hagyta szó nélkül a Tisza-vezér megszólalását, a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben kommentálta azt.
Azt hiszi az ember, hogy már tényleg nincs lejjebb, a MANöken már nem lehet jobban szerelmes saját magába, aztán szembejön ez a videó
– írta Kocsis Máté.
Hozzátette,
„Tegnap este Szombathelyen átadták az önimádat Oscar-díját, felfoghatatlan mondatok hangoztak el tőle. Szinte kisül az ember agya. Azt mondja a szektának, felmerült, hogy névváltoztatással 106 Magyar Pétert indítanak a körzetekben, de inkább nem csinálják meg, mert hát tisztességesek”
– fogalmazott a politikus.
A gondolatmenet minden egyes része lenyűgöző, egyben döbbenetes. A szavak elfogynak, az ész megáll, a nárcizmus tort ül az értelem felett. Az elvakult szektások eksztázisban csapkodják magukat a földhöz, és láthatóan mindenki felajzva indulna már beadni a névváltoztatási kérelmet, de a MAN szerényen marasztalja őket. Nem is tudom, innen hova tovább!
– zárta a bejegyzését Kocsis Máté.