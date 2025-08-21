augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

1 órája

A Magyar Református Szeretetszolgálat 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat

Címkék#Magyar Református Szeretetszolgálat#árvízkárosult#Erdélyi Református Egyházkerület#katasztrófa

Huszonhatmillió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat – a háromszéki és parajdi természeti katasztrófák kárvallottjait – a Magyar Református Szeretetszolgálat. A támogatás az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül jut el a rászorulókhoz, a támogatási szerződést csütörtökön írták alá Kolozsváron.

MW
A Magyar Református Szeretetszolgálat 26 millió forinttal segíti az erdélyi árvízkárosultakat

A paradji katasztrófa után azonnal gyűjtést indítot a Magyarországi Református Szeretetszolgálat

Forrás: MTI

Fotó: Veres Nándor

A két erdélyi természeti katasztrófa károsultjainak hirdetett magyarországi gyűjtés támogatási szerződését Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke írta alá a Kolozsvári Magyar Napok keretében működő Refo udvarban.

Kolumbán Vilmos József felidézte, hogy 

májusban két természeti katasztrófa is történt Erdélyben.

 A Kovászna megyei Nagyborosnyót és a környező falvakat elöntő árvízben sok embernek a háza, megélhetése került veszélybe. Ilyenkor jól fog jönni minden segítség – mondta.

A másik súlyos esemény a parajdi bányakatasztrófa volt, amikor a környék megélhetését biztosító sóbányát elöntötte több millió köbméter víz. A parajdiak és a környékbeliek megélhetését veszélyeztető katasztrófa hatásai évekre, évtizedekre meghatározzák a környékbeliek életét 

– mondta a püspök.

Felidézte, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület azonnal gyűjtést indított, és ugyanezt tette a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata is. A református szeretetszolgálat az elsők között szállt ki az árvíz sújtotta háromszéki falvakba, és száraz élelmiszerrel, takarókkal, ruhákkal is segítette a rászorulókat. 

Így nemcsak szavakban tudjuk kifejezni azt, hogy egyek vagyunk, határokon átívelően is, hanem szükséghelyzetben megmutatkozik a testvéri szeretet és az egymás mellett állás

 – hangsúlyozta Kolumbán Vilmos József.

A Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében Czibere Károly elnök és Katona Viktória ügyvezető igazgató érkezett Kolozsvárra. Czibere Károly igei idézettel kezdte beszédét, rámutatva: ha a testnek valamely tagja szenved, akkor vele együtt szenved a többi tag is. "

Abban a pillanatban, ahogy bekövetkezett a katasztrófa, a Kárpát-medencei református magyarság valamennyi tagja veletek együtt volt

– hangsúlyozta. Hozzátette: 

ebben a szolidaritásban Krisztus a fő mozgósító, és a szeretetszolgálat csupán az eszköze.

Elmondta, hogy 

az összegyűlt összeg felét az anyaországi gyülekezetek, másik felét magánszemélyek, intézmények adták össze az erdélyi testvéreknek. Az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül a támogatás jelentős része a Parajdon élő családokhoz, az egyötöde Nagyborosnyóra kerül. Az adomány jelentős segítséget nyújthat azoknak a családoknak, akik az árvíz, valamint a bányakatasztrófa következtében lakhatási válságba vagy egzisztenciális krízisbe kerültek.

A Magyar Református Szeretetszolgálat első segélyszállítmánya május 29-én érkezett Nagyborosnyóra, majd a nyár folyamán újabb adományokat juttattak az árvízkárosult családok megsegítésére. Az MRSZ Kutató-Mentőcsapata is szerepet vállalt a kármentésben: az ipari vízszivattyúkkal pincékben vagy kutakban maradt vizet távolították el, segítettek a megsemmisült bútorok elszállításában.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu