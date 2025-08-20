1 órája
Az amerikai külügyminiszter ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot
Marco Rubio az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát méltatta.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Graeme Sloan
Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztereként üzent Magyarország nemzeti ünnepén – írja a Magyar Nemzet.
Az Amerikai Egyesült Államok nevében szeretném kifejezni gratulációmat Magyarország népének nemzeti ünnepük alkalmából
– fogalmazott.
Hozzátette, ez a nap fontos ünnepe a két nemzet kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét alapelvei iránt. Marco Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Magyarország és a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, hogy mindkét ország továbbra is gyarapodjon és tartós biztonságot élvezzen.
Orbán Viktor: Boldog születésnapot, Magyarország!
A külügyminiszter szerint a jövőt azok az időtálló alapelvek határozzák meg, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és ma is meghatározzák a két ország közötti kapcsolatokat.
„Ezen a napon megújítjuk közös felelősségünket, hogy megvédjük ezeket az értékeket, megőrizzük, ami maradandó, és olyan partnerséget építsünk, amely bátorságon, tisztánlátáson és józan észen alapul”
– áll a közleményben. Rubio üzenete végén a két nép közötti barátság fontosságát hangsúlyozta.