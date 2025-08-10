augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

38°
+39
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új csoport

1 órája

Megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör

Címkék#polgári kör#szuverenitás#Szánthó Miklós

Az új csoport szerint a magyar patriótáknak közösséget alkotva kell helytállniuk.

MW
Megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör

zánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Az Alapjogokért Központ közösségi oldalán jelentették be, hogy megalakult a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör, amely azért jött létre, hogy a magyar patrióták közösséget alkotva álljanak helyt, és létrehozzák a nemzeti szuverenitás digitális védőbástyáját a globalisták által kisajátított algoritmus ellen. A Szuvvéd DPK alapítói a poszt szerint:

• Bárdosi Ildi fitneszedző

• Déri Stefi influenszer

• Horváth József nyá. vezérőrnagy

• Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök

• Kötter Tamás író

• Lajkó Fanni elemző

• ifj. Lomniczi Zoltán ügyvéd

• Magyar Levente parlamenti államtitkár

• Mészáros Nóra jogász-műsorvezető

• Pokol Béla jogászprofesszor

• Schaller-Baross Ernő EP-képviselő

• Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök

• Szánthó Miklós jogász

• Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter

• Vadkerti Imre operaénekes

Az alapítók felhívták a figyelmet arra, hogy csatlakozzon mindenki, aki hiszi, hogy a szabadság nem a múlt, hanem a jelen és a jövő. Szerintük a jövő megvédése nemcsak lehetőség, hanem történelmi felelősség is egyben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu