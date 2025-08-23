augusztus 23., szombat

Menczer Tamás: harc nélkül nem lehet győzni (videó)

Nem lehet csak széplelkűséggel, harc nélkül eljutni a célhoz – közölte Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök szerepét.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott: ez egy nagy közösség, amelyben mindenkinek megvan a helye.

 

