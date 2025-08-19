augusztus 19., kedd

Huba névnap

29°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Három tanulság

1 órája

Menczer Tamás: Trump a béke elnöke, a háborúpártiak végig hazudtak (videó)

Címkék#béke#háborúpártiak#Trump#Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Harcosok órája műsor vendége volt, az ott elhangzottakból tett közzé egy részletet a közösségi oldalán. Menczer Tamás három pontban foglalta össze a washingtoni csúcstalálkozók tanulságait.

MW
Menczer Tamás: Trump a béke elnöke, a háborúpártiak végig hazudtak (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Forrás: KKM

Trump óriási tempót diktál, és óriási tempóval megy a béke felé. Ő a béke elnöke, mindig ezt mondtuk róla. Első tanulság

– fogalmazott Menczer Tamás. 

A politikus szerint a szerint a második tanulsága, hogy a háborúpártiaktól „évekig hallgattuk, hogy a béke nem lehetséges”. 

Nem lehet békét kötni, nem adottak a feltételek, nem lehetséges, az oroszokkal nem lehet tárgyalni satöbbi. Mi mindig azt mondtuk, hogy ez hazugság. A béke lehetséges, ugyanis a béke egy politikai döntés kérdése. Trump meghozta ezt a döntést, békét akar és a békéért tesz. Tehát hazugság volt az, amit a háborúpártiak éveken át mondtak, hogy a béke nem lehetséges. Politikai döntés kérdése, lehetséges

– jelentette ki. 

A Fidesz–KDNP politikai igazgatója szerint a harmadik tanulság, „hogy valóban az európai vezetők elmehettek audienciára, kihallgatásra Donald Trumphoz”. 

Látszik, hogy Trump a főnök, és ezeknek a vezetőknek nem osztottak lapot. És ez pedig azért van, mert ők három és fél éven keresztül nem tudtak, nem akartak tenni, de legalábbis semmit nem tettek a békéért, és ezt nyilván mindenki tudja, Trump is tudja, ezek a vezetők elbuktak. Most pedig őket kvázi kihagyva a fejük, a fejünk felett döntenek Európa jövőjéről. Nekik azt kellene csinálni, hogy már régen szervezik az orosz–európai csúcstalálkozót, amiről Orbán Viktor beszélt

– fejtette ki a politikus. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu