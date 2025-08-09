2 órája
Menczer Tamás: mi békét akarunk (videó)
„Nem hallgattak Orbán Viktorra. Kár. Megint igaza lett” – írta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szombaton közösségi oldalán.
Menczer Tamás, a Fidesz képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
– Trump találkozni fog Putyinnal. Ki beszélt erről? Orbán Viktor. Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta – mondta Menczer Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójában.
Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke. Leírta, Orbán Viktor elküldte, ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni. Osztottak lapot Brüsszelnek? Nem. Osztottak lapot a német kancellárnak? Nem. Osztottak lapot a francia elnöknek? Nem. Miért nem?
– hangsúlyozta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, hozzátéve:
– Mert háborúpártiak, és nem voltak hajlandóak tárgyalni, mert a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna. Most meg kimaradunk a rólunk szóló döntésekből, Európa. Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!