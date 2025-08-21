Menczer Tamás: Ukrajna sem a NATO, sem az Európai Unió tagja nem lehet

„Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság újraindítására kell fordítani” – hangsúlyozta Menczer Tamás a közösségi oldalán.

Az amerikai elnökről szólva a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte: „Mit csinál Trump? Azt mondja, én békét teremtek. Egyébként semmit sem adok ingyen. Mert nekem Amerika a legfontosabb.” Ezzel szemben a brüsszeli vezetőket kritizálta: