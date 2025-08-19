A balliberális hátország segítségével kampányol a kormány ellen a Momentum

Áron alul, két szerződésben alig több mint ötmillió forintért kapott összesen 75 plakáthelyet a Momentum Mozgalom egy Bajnai Gordon köreihez köthető cégtől –számolt be a Magyar Nemzet.

A lap korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Momentum Mozgalom óriásplakátokat helyezett ki országszerte egy, a kormányváltás rajtad múlik elnevezésű kampány részeként. A Magyar Nemzetnek arról, hogy mindez mennyibe kerül a pártnak, a Momentum szűkszavúan annyit válaszolt, hogy „a törvényben előírtaknak megfelelően a szükséges dokumentumokat megküldtük a Kormányhivatalnak, amelyeket weboldalukon közzé fogunk tenni”.