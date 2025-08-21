Tűz és sérültek Munkácson az orosz rakétatámadás után

Popovics Pál így idézte fel a történteket a Magyar Nemzetnek: „Arra ébredtünk, szerintem az egész város, hogy az egész ház remegett. Ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy Munkácson már egy ideje légiriadó van.”

Elmondása szerint kiment az udvarra, hogy szétnézzen.

Nem láttam sem fényt, sem mást, és pont akkor zúgott el a fejem felett a második rakéta. Nagyon gyors volt, olyan volt a hangja, mint egy vadászgépnek, és másodpercek múlva jött egy óriási vörös fény, aztán az akciónak a hangja.

Az (a robbanás) nagyon félelmetes volt, minden beleremegett. Aztán már láttam a füstöt, sejtettük, hogy a város szélén lévő gyár környékéről jöhet. Hajnalodott, és egyre vastagabb, sötétebb füstoszlop húzódott a város felé, égett szag terjengett a levegőben” – magyarázta Popovics Pál.

Már 12 sebesültje van a Munkácsot ért rakétatámadásnak

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált légicsapást mért Ukrajnára, az eddigi adatok szerint 12 ember sérült meg a Kárpátalja második legnagyobb városát, Munkácsot ért rakétacsapásban − jelentették ukrán országos és megyei hírportálok a Munkácsi Városi Tanács hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk alapján.

Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil

− áll a munkácsi önkormányzat közleményében.