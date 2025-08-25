augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

20°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak a szokásos

52 perce

Nem áll le a hazudozással Magyar Péter

Címkék#Fidesz#Kocsis Máté#Magyar Péter

Csak a szektáját hergeli - jegyezte meg Kocsis Máté.

MW
Nem áll le a hazudozással Magyar Péter

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Magyar Péter nem áll le a hazudozással a miniszterelnök horvát útjával kapcsolatban, így hát kezdjünk el egy hosszú, nehéz folyamatot” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: tudja, hogy lehetetlent kér Magyar Pétertől, mégis megpróbálja.

Szotyi! Tudom, ellentétes a neveltetéseddel, de kérlek, hagyd abba a hazudozást! Mindenhogy próbálod összehozni a miniszterelnököt az ikonikus jachttal, zsonglőrködsz, blöffölsz, hergeled a szektát. Mindig azt hazudtad a sajátjaidnak, hogy ismered a miniszterelnököt, azt hazudtad, hogy jóban vagy vele, de ha így lenne, ha tényleg ismernéd, akár csak annyira, mint én, akkor még neked se lenne pofád leírni (ebben persze nem vagyok biztos), hogy egy luxusjachton ül. Nem ül ott, nem is szeretne

– kezdte Kocsis Máté. Majd így folytatta:

Úgy látom, te tényleg azt gondolod, hogy soha, semmilyen következménye nem lesz a véget nem érő hazugságaidnak. Azt gondolod, hogy az egyre fogyatkozó szektád ordítása majd megvéd mindentől. Ne légy dölyfös, ne légy elbizakodott. Tudd, a miniszterelnök az ordenáré hazugságaidat nem fogja veled lerendezni, mert nem vagy a szintje. Hergelheted a szektát, de kevés lesz

– zárta bejegyzését a frakcióvezető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu