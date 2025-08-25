Diplomáciai nagyüzem
2 órája
Németh Zsolt is meglátogatta Orbán Viktort az Adrián
A miniszterelnök folyamatosan egyeztet a kormány tagjaival horvátországi nyaralása alatt is.
Orbán Viktor és Németh Zsolt
Forrás: Németh Zsolt/Facebook
Egyre több kormánytag bukkan fel Orbán Viktor mellett, aki Horvátországban tölti szabadságát. Orbán Balázs után Németh Zsolt tett közzé egy képet a miniszterelnökkel, jelezve,
a diplomáciai nagyüzem nem áll le.
Magyar–magyar csúcs az Adrián
– írta a kormánypárti politikus, aki nem rejtette véka alá, hogy Orbán Viktorral egyeztet Horvátországban. Ismert, a miniszterelnök pár napja tett közzé egy képet nyaralásáról közösségi oldalán, ahol azt írta,
„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre