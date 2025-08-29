37 perce
Sikerrel zárult az Ökumenikus Segélyszervezet 14. Iskolakezdés együtt! segélyakciója
Az Iskolakezdés együtt! segélyakció szolnoki zárórendezvényén adta át kétezredik tanszercsomag adományát az Ökumenikus Segélyszervezet. A rendezvényen jelen volt és a csomagok átadásába bekapcsolódott Wolf Kati önkéntes és Sándorné Pólik Róza, az Ökumenikus Segélyszervezet családok átmeneti otthonának vezetője – közölte a
Megtelet a kétezredik iskolatáska is az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójában
Az Ökumenikus Segélyszervezet a közleményében azt írta,
azért hirdették meg az akciót, hogy minőségi tanszerekkel tölthessék meg kétezer, még a nyáron kiválasztott rászoruló gyermek iskolatáskáját.
Kiemelték, hogy a legszegényebb gyermekeknek
ezek a csomagok többet jelentenek ajándéknál, egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha hozzájárulhat ahhoz, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba, és az iskolakezdés számukra a felzárkózás esélyéről szóljon.
Mint írták, a szeptemberi becsengetést sok gyerek izgatottan, mások viszont szorongva várják. A segélyszervezet szerint akkor a legnehezebb az iskolatáska, amikor üres, és csak a tankönyvek találhatók benne, se egy szép füzet, se egy teli tolltartó, se egy pár váltócipő testnevelésórára.
Bár ezeknek a gyerekeknek könnyű a táskája, mégis ők cipelik a legnehezebb terhet, az egyenlőtlen esélyek, a lemaradás terhét – írták, hozzátéve, ezért hirdették meg idén is az Iskolakezdés együtt! segélyakciót.
A kétezredik tanszercsomag-adományt a segélyakció szolnoki zárórendezvényén adták át.
A közleményben idézték Sándorné Pólik Rózát, a segélyszervezet szolnoki családok átmeneti otthonának vezetőjét, aki a rendezvényen arról beszélt, nemcsak kétezer gyermek kapott személyre szabott tanszercsomagot, de idén is vállalták, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munka támogatására fordítják.
A segélyszervezet a Kapaszkodó programjában az ország 30 pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet
– tette hozzá a szakember.
A Posta önkéntesei és sztárok is bekapcsolódtak az Iskolakezdés együtt! segélyakcióba
A rendezvényen részt vett Wolf Kati énekesnő, a segélyszervezet önkéntese is, aki megköszönte minden adományozónak, hogy csatlakozott az összefogáshoz és az önkénteseknek, hogy az elmúlt hetekben segítették a rászoruló gyermekek tanévkezdését.