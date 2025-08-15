51 perce
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott meg
A Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
Orbán Viktor kormányfő (b) és Donald Trump tárgyalásuk előtt Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án
Ahogy közeledik Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója, egyre több nyilatkozat, elemzés és találgatás lát napvilágot arról, hogy vajon miben állapodnak meg, sikerül-e előmozdítani a békét – írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor miniszterelnök az orosz–ukrán háború kezdete óta a párbeszédet szorgalmazza, békemissziója során számos vezetőt felkeresett, hogy a béke érdekében tárgyaljon velük.
Békemissziója részeként a magyar kormányfő először az egymással harcban álló felekkel találkozott: Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Kijevben, majd Vlagyimir Putyin orosz elnököt látogatta meg Moszkvában. Kijevi és moszkvai tárgyalásai után Orbán Viktor Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt, majd Recep Tayiip Erdogan török elnökkel és Donald Trumppal is találkozott.
Miután novemberben újraválasztották Donald Trumpot az Egyesült Államok elnökévé, amely felerősítette a reményt a béke megteremtésére, decemberben folytatódott Orbán Viktor békemissziója, amelynek első állomásán a Vatikánban fogadta Ferenc pápa a magyar miniszterelnököt. Vatikáni tárgyalása után Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is tárgyalt.
Trump szerint Putyin nyitott a megállapodásra az ukrajnai rendezésről
Alig egy héttel a vatikáni látogatás után a miniszterelnök ismét találkozott Donald Trumppal, az akkor már újraválasztott elnökkel, akivel háromórás tárgyalást folytattak. A találkozó kapcsán a sajtó a magyar kormányfő béketeremtő szerepét emelte ki, valamint azt, hogy
Orbán Viktor a megválasztott amerikai elnök egyik legmeghatározóbb külföldi szövetségese.
A misszió globális szinten hozott változást a béke kérdésének megítélésében. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban korábban kiemelte: a magyar miniszterelnök szerepe meghatározó abban, hogy a béke a világpolitikai diskurzus részévé vált.
Orbán Viktor többet tett a békéért, mint gyakorlatilag bárki más a világon
– fogalmazott a szakértő.
