49 perce
Elkészült Orbán Viktor győzelmi terve
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést pénteken este. Orbán Viktor bejelentette: elkészült a jövő évi választás győzelmi terve.
Orbán Viktor miniszterelnök Orbán Balázs társaságában mutatta be a győzelmi tervét
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Győzelmi terv 2026. Estére ez is elkészült“ – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A kormányfő bejegyzése arra utalt – mint azt a Magyar Nemzet megírta –, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter újabb hazugságát leplezte le. A Tisza Párt elnöke azt állította valótlanul, hogy a miniszterelnök egy luxusjachtra szállt.
