1 órája
Orbán Viktor: Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője
A miniszterelnök szerint történelmi hét kezdődik.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Délelőtt Digitális Polgári Körök. Megbeszélés az Egyes Számú DPK tagjaival. Szeptember 20-án a Papp László Sportarénában találkozunk. Ilyen még nem volt. Mi már készülünk!” – számolt be a napi teendőkről Orbán Viktor hétfőn a Harcosok Klubja csoportban, írja a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor: a magyarok a családtámogatásokra építenek, nem a migrációraA kormányfő két elméletet vázolt fel, amelyek mentén a világ két táborra oszlik.
A miniszterelnöke kifejtette: délután Fidesz-elnökségi ülés lesz, ahol asztalra kerül az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdenek Kötcsével.
Az Otthon start program átütő sikertörténet. Történelmi lehetőség a fiatalok számára. Megértették, és rástartoltak. Most látszik, hogy a Tisza és a DK egy tőről fakadó baloldali erők. Tulajdon helyett bérlemény. Ez a modern baloldal szimbóluma. Mi kitartunk a polgári Magyarország mellett. Légy te is tulajdonos!
– mutatott rá Orbán Viktor.
Menczer Tamás: mindenki készülhet, ha nem Orbán Viktor vezeti az országot (videó)
A kormányfő szerint történelmi hét kezdődik. „Trump békét akar. Pénteken találkoznak és tárgyalnak Putyinnal” – emlékeztetett.
„Ha Brüsszel és az európai vezetők is beállnak Trump mögé, eljöhet a béke. Ha nem... Erre jobb nem is gondolni. Itt az esély. Azonnal európai–orosz csúcsot kell kezdeményeznie a két nagy európainak. Franciaország és Németország kezében a kontinens jövője. Ha megint elhibázzák, nélkülünk döntenek rólunk az oroszok és az amerikaiak. Ébresztő!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.