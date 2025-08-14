augusztus 14., csütörtök

Harcosok Klubja

1 órája

Orbán Viktor: Európa feje felett összecsaptak a hullámok

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-oldalán üzent. „Magyarország nem várhat Brüsszelre!” – írta Orbán Viktor.

MW
Orbán Viktor: Európa feje felett összecsaptak a hullámok

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

„Európa feje felett összecsapnak a hullámok. Háborús bűnösnek minősítették az orosz, és évekig gúnyolták az amerikai elnököt. A következmény: teljes európai csőd. Elvesztett háború Ukrajnában, elvesztett kereskedelmi háború Amerikával. Most pedig riadt kibicelés, telefonálgatás, videokonferenciázás, össze-vissza beszéd” – idézte a lap Orbán Viktorbejegyzését, amelyet a Harcosok Klubja Facebook-oldalán tett közzé. 

A miniszterelnök szerint ha Európa a saját kezébe akarja venni a jövőjét, meg kell kezdeni a tárgyalásokat Oroszországgal.

Úgy vélte, 

az ukrán katonai győzelemhez fűzött illúziókat fel kell adni és vissza kell térni a realitások világába. A pénzt nem Ukrajnában kell elpocsékolni, hanem Európa megerősítésére kell fordítani. 

Nekünk nincs időnk megvárni, amíg a brüsszeli bürokraták kijózanodnak. Magyarország nem várhat Brüsszelre!

– fogalmazott a kormányfő, aki az Otthon start programról, a családi adókedvezményekről, a munkahely- és iparvédelmi akciótervről is írt, és úgy zárta a bejegyzését: „még 241 nap.” 

Az eredeti cikkért kattintson

Menczer Tamás: Orbán Viktor igazsága

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán rámutatott: a miniszterelnök igazat mondott. 

Menczer Tamás felidézte, hogy a kormányfő éveken át mondta:

  • Ukrajna nem fogja legyőzni Oroszországot.
  •  A csatatéren nincs megoldás, tárgyalni kell.
  • Trump megnyeri az amerikai választást.
  • Trump le fog ülni Putyinnal tárgyalni.
  •  Ha az európai vezetők nem lépnek időben, lemaradnak és kimaradnak.
  • Végül Trump és Putyin fog megállapodni Európa jövőjéről (is).

Pontosan így történt. Most mit kell tenni? Hallgatni Orbán Viktorra.

– fogalmazott a poitikus, aki felsorolta:

  • EU-orosz tárgyalás kell.
  • Ukrajna nem lehet az EU tagja.
  • Az európaiak pénzét nem Ukrajnába kell küldeni, hanem az európai gazdaság megerősítésére kell fordítani.

Sosem késő hallgatni Orbán Viktorra

– zárta bejegyzését. 

