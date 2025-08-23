33 perce
Orbán Viktor: a kiskakas kukorékol, a karaván halad
A miniszterelnök kemény bírálatot fogalmazott meg a Harcosok klubjában közzétett üzenetében. Orbán Viktor szót ejtett a hamarosan induló Otthon start programról, írt a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról, és jól odapörkölt Magyar Péternek is.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Még 9 nap és start. Albérlet helyett saját otthon” – írta a Magyar Nemzet által szemlézett Harcosok klubjában Orbán Viktor a szeptember elsejével induló Otthon start programmal kapcsolatosan.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy sikeres tárgyalást folytattak Oroszországgal az energiabiztonság érdekében. „
Az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezeték orosz szakaszát, de van műszaki megoldás
– írta, majd kiemelte, hogy
egy hét múlva újraindul a szállítás az olajvezetéken.
Legalább öt napig el fog tartani az orosz kőolajtranzit helyreállítása
Kitért arra is, hogy a magyarok most sem számíthatnak Brüsszel segítségére. „
Velünk és a szlovákokkal szemben ebben az ügyben is az ukránok oldalára álltak. Ez már nem európai, hanem ukrán bizottság
– jegyezte meg Orbán Viktor.
Bejegyzésében Magyar Péter újabb támadásaira is reagált:
A kiskakas tegnap is elkukorékolta magát
Mint fogalmazott, a Tisza nevű digitális trükk lejtmenetben van, egyre nagyobb zebrákra van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a hírekbe.
Közben mi haladunk a saját terveink szerint
– tette hozzá, megosztva a tegnap a közösségi oldalára feltöltött képét, amelyen a politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal és munkatársaikkal látható, amint a 2026-os győzelmi terven dolgoznak.
„A kiskakas kukorékol, a karaván halad”
– fogalmazott a kormányfő.
„Dobrev Horvátországban. Előre szólok, nem lesz titkos randevú” – közölte a miniszterelnök.
A Magyar Nemzet eredti cikkét ITT olvashatja el.