Orbán Viktor: amíg a kiskakas tervezgeti az adóemelést, mi folytatjuk a visszaszámlálást

„Újraindult a Barátság kőolajvezeték. A tartalékokra nem volt szükség, Magyarország energiaellátását sikerült helyreállítani. A kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltottuk Magyarország és az unió területéről. Eddig és ne tovább! Nem fogjuk tétlenül nézni” – idézte a Magyar Nemzet Orbán Viktor miniszterelnöknek a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban adott tájékoztatását.

Orbán Viktor miniszterelnök a négy nap múlva induló Otthon start programra is felhívta a figyelmet

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő a Tisza-adó kiszivárgott tervezetéről is szólt, szerinte ez mindenkit mellbe vágott.

Bóka János rámutatott: a Tisza-adó pontosan olyan, mint amit a brüsszeliek próbálnak vagy 10 éve ránk erőltetni. Micsoda véletlen! Ez lenne, ha Magyarországot egy brüsszeli bábkormány irányíthatná. Nem fogja

– tette hozzá.