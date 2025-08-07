1 órája
Orbán Viktor: a kárpátaljai magyar férfi agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni
Orbán Viktor ismét posztolt a Harcosok Klubjában. A kormányfő kijelentette: az Otthon start program jobb, mint a korábbi kormányzati otthonteremtési támogatások, és a rendszerváltás óta a legjelentősebb ilyen kezdeményezés. A miniszterelnök beszélt a meggyilkolt kárpátaljai magyar ügyéről, a Trump–Putyin-találkozó esélyéről, valamint elárulta azt is, min fog dolgozni délután.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Azt gondoltam, hogy az Otthon start program olyan, mint az első kormányzásunk alatt indított otthonteremtési támogatások voltak. De nem. Jobb azoknál” – jelentette ki a Harcosok Klubjában a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint ez a rendszerváltás óta a legjelentősebb otthonteremtési támogatás.
Fix 3 százalék. Szeptemberben indulunk. Startolj rá!
– írta.
Bejegyzésében kitért Sebestyén József kárpátaljai magyar halálára is, akit ukrán toborzótisztek öltek meg.
„Agyonverését az ukránok a szőnyeg alá akarják söpörni. Mintha meg sem történt volna. Egy magyar és uniós állampolgárt gyilkoltak meg. Nem fogjuk hagyni. Jogi lépések kellenek”
– fogalmazott Orbán Viktor.
Felhívta a figyelmet arra is, az orosz–ukrán háborúban a béke feltétele, hogy Trump és Putyin személyesen beszéljenek. „Talán összejön. A hírek szerint erre van esély. Szorítunk” – hangsúlyozta, majd a digitális polgári körökről elárulta: már 55 ezren léptek be.
Délutáni programjáról elmondta, a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintos otthontámogatásának részleteinek folytatják a kidolgozását. Leszögezte: januártól már számolhatnak vele az érintettek.