Orbán Viktor: új világ kopogtat

A kormányfő közölte: Brüsszel és az európai vezetők elszalasztották az esélyt, ugyanis európai–orosz csúcstalálkozó kellett volna, de nem tették. „Óriási vezetői hiba, történelmi baklövés. Európáról megint az amerikaiak és az oroszok fognak dönteni. Mi meg szurkolhatunk a váróteremből” – írta.

Orbán Viktor a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről úgy vélekedett: igazi áttörés. „Startoljatok rá, fiatalok!” – tette hozzá.