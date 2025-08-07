Kormányülés előtt
1 órája
Orbán Viktor: bevetésre készen (videó)
A miniszterelnök egy rövid videóban engedett bepillantást az augusztus 6-ai, szerdai kormányülést megelőző percekbe. „Bevetésre készen” – mondja a felvételen Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök az augusztus 6-ai kormányülésen
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
A felvételen a miniszterelnök a Karmelita folyosóján látható, aktatáskával a kezében.
Bevetésre készen
– jelenti ki a kormányfő.
A videó ezután a kormányülésbe is bepillantást enged.
„Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a nyaralás kockázatát nem vállalták” – mondja nevetve Orbán Viktor.
