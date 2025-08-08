Orbán Viktor: olyan családbarát politikát csinálunk, aminek köszönhetően a vágyott gyermekek megszületnek (élő)

A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket – jegyezte meg Orbán Viktor arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.

Miért vállalnak kevesebben gyereket?

Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből – írja a Magyar Nemzet.

Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. – Ez a migráció végső oka. Ha nincs saját gyerek, akkor pótolják migránssal – tette hozzá.

Mi viszont azt mondtuk, ha vannak akadályok, amik nehezítik a családalapítást, azt mozdítsuk el

– jegyezte meg. Orbán Viktor szerint közelítünk ahhoz, hogy anyagi értelemben ne járjon rosszabbul az, aki gyereket vállal.

„Bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot” – húzta alá.