Fagyiügy

Orbán Viktor: most már kvittek vagyunk!

Elszámoltak a felek, Török Gábort meghívta egy fagyira a miniszterelnök.

Orbán Viktor és Török Gábor fagyizás közben

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

– Most már kvittek vagyunk! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy Török Gáborral közös, fagyizás közben készült fotót is mellékelt a bejegyzéshez. Emlékezetes, hogy a baloldali politikai elemző korábban arról írt, hogy amikor legutóbb alkalma volt hosszabban beszélgetni a kormányfővel, 

egy fogadást kötöttek arról, hogy vajon érvényes lesz-e a migrációs népszavazás. 

Az elemző a diplomáját tette fel tétként, de a miniszterelnök megelégedett egy fagyival. Sajnos, a vesztesnek még nem volt alkalma teljesíteni, és megint itt a nyár – fogalmazott akkor Török Gábor. 

A politológus posztjára Orbán Viktor is reagált, aki azt írta, készen áll a fagyiügy rendezésére. Most a képre azt írta: Törököt fogott...

 

