Orbán Viktor: startolj rá!
„Hajrá, fiatalok! Lakásra fel!” – írta a kormányfő közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor a szeptember elsején induló Otthon start programmal kapcsolatban tett közzé bejegyzést szombaton a Facebook-oldalán. A miniszterelnök kiemelte a program több előnyét is:
- nincs árfolyamkockázat,
- nincs kamatkockázat,
- fix 3%-os hitel,
- alacsony törlesztők.
