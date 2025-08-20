Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt

– Dőlnek a fotók és támogató üzenetek a Digitális Polgári Körökbe is. Bálint és Tira tegnap esküdtek. Szeptemberben ők is rástartolnak az első közös lakásukra – tette hozzá magyarázatként posztjában a kormányfő, buzdítva a fiatalokat, hogy éljenek a lehetőséggel, illetve éltetve a friss házasokat.

Bálint és Tira az Otthon start programot népszerűsítő plakát előtt az esküvőjük napján

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala