Orbán Viktor: az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte (videó)

Miért éppen Alaszka?

A műsorvezető Nógrádi Györgytől megkérdezte, a két elnök miért éppen Alaszkában fog leülni beszélni. A biztonságpolitikai szakértő úgy véli azért, mert Alaszkának szimbolikus jelentősége van.

Emlékeztetett: a területet 1867-ben adta el Oroszország az Egyesült Államoknak.

Óriási támadás érte az akkori amerikai delegációt, hogy miért vesznek egy „jégszekrényt” 7,2 millió dollárnyi aranyért. Nógrádi szerint a vásárlás végül bejött.

Az ukránok vesztettek, Oroszország megnyerte a háborút

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a világba zajló események közepette a két világhatalom közötti tárgyalásban Ukrajna helyzete valószínűleg háttérbe fog szorulni. Orbán Viktor ráadásul leszögezte:

az ukránok vesztettek, ezt a háborút Oroszország megnyerte.

– A kérdés csak az, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindenből – mutatott rá.

A kormányfő szerint Ukrajna ma már csak azért nem kapitulál, mert az európaiak ellátják fegyverrel és pénzzel az európaiak. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország még a háború elején azt javasolta, hogy Amerikától függetlenül Európa kezdjen el tárgyalni Oroszországgal. Most pedig az oroszok az amerikaiakkal tárgyalnak Európa jövőjéről, nélkülünk. A miniszterelnök szerint itt igazolódik az a korábbi kijelentése, miszerint „ha nem ülsz a tárgyalóasztalnál, akkor az étlapon vagy”.

Illúzió, hogy Putyin Oroszországban megbukik

Nógrádi György felhívta a figyelmet arra is, hogy az európai katonai vezetők tévesen azzal riogatnak, hogy Oroszország néhány éven belül lerohanja Európát. – Európában a NATO hagyományos erői négyszer erősebbek, mint az oroszok. Ki az a hülye, aki négyszeres túlerővel szemben támad? – mutatott rá.