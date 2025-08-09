augusztus 9., szombat

Migráció

1 órája

Orbán Viktor: bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot (videó)

Címkék#Európa#miniszterelnök#migráció#Orbán Viktor#rádióinterjú

A kormányfő pénteki rádióinterjújának egy részletét osztotta meg a Facebook-oldalán.

MW
Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy Nyugat-Európa a népesedési problémákra migrációval válaszolt, mert azt gondolták, hogy

darab, darab, és ha nincs saját gyerek, akkor majd pótoljuk a migránssal.

Kiemelte: Magyarország nem erre az ösvényre lépett, hanem úgy döntött, hogy inkább elmozdítja a fiatalok elől a családalapítást nehezítő anyagi akadályokat. A kormányfő hangsúlyozta:

a nyugatiak azt akarják, hogy Magyarország is legyen bevándorlóország, azonban bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot.

 

