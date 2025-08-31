Orbán Viktor szerint a Tisza Pártnál több eszük volt Gyurcsányéknak

„Döntő hét van mögöttünk. Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata: »Választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke, és a gazdasági programfelelőse. Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket” – olvasható az üzenetben, amit Orbán Viktor küldött a Digitális Polgári Köröknek.

A miniszterelnök rámutatott: aki a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is.

A miniszterelnök megjegyezte, a tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.

Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket.

– figyelmeztetett a kormányfő.

„Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is” – mutatott rá Orbán Viktor, aki egyben emlékeztetett, mi magunk is ki tudjuk számolni a Tisza-adó kalkulátoron, hogy mennyivel kevesebb maradna a zsebünkben, ha a Tisza kormányra kerülne.

Hamarosan találkozhatunk Orbán Viktorral, indul a HK-edzőtábor

Orbán Viktor egyben emlékeztet, hamarosan találkozhatunk a miniszterelnökkel személyesen is a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján.

„Gőzerővel készülünk az első – személyes – találkozóra. Remélem, beírtad a naptáradba. Beszédek, bátorítás, egyeztetés, meglepetések. Az esemény egyik házigazdája újdonsült nagykövetünk, Rákay Philip” – tájékozatott.

A miniszterelnök felidézte az elmúlt napok háborús eseményeit is, amikor az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket. „Ez nem az oroszoknak fáj, hanem a magyaroknak, meg a szlovákoknak. Visszautasítjuk az ukrán agressziót. Magyarország energiabiztonsága nem játék. Az akciót vezető ukrán parancsnokot kitiltottuk Magyarországról és az egész Európai Unióból. Szijjártó Péter helyre tette őket. Jobb lenne még időben észhez térni!” – húzta alá.