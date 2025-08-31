Liverpool
9 perce
Orbán Viktor Szoboszlai góljáról: legközelebb Kapu Tibort lövi ki!
A kormányfő sem hagyta szó nélkül a Liverpool magyar játékosának fantasztikus gólját.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Adam Vaughan
Szoboszlai Dominik újabb bombagólt lőtt szabadrúgásbólt a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón – írja a Magyar Nemzet. A mérkőzést eldöntő fantasztikus találatot Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, szerinte legközelebb Kapu Tibort Szoboszlai lövi ki.
Ezt ne hagyja ki!Digitális polgári körök
Tegnap, 17:03
Orbán Viktor: írjunk együtt történelmetOrszágos találkozót tartanak szeptember 20-án.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre