Felelős állattartás
1 órája
Orbán Viktor: hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok
„Szigorúbban lépünk fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala
„Augusztus 20-tól hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok”
– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.
2 órája
Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett
A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta:
- szigorúbban lépnek fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen,
- tilos élő állattal koldulni vagy nyereményként kisorsolni őket,
- tovább erősítik az állatvédelmi oktatást és gondoskodnak a bántalmazott állatok sorsáról.
A cél: felelős állattartás!
– húzta alá Orbán Viktor.
