augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felelős állattartás

1 órája

Orbán Viktor: hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok

Címkék#állatvédelmi szabály#miniszterelnök#Orbán Viktor

„Szigorúbban lépünk fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen” – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

MW
Orbán Viktor: hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Facebook/Orbán Viktor oldala

„Augusztus 20-tól hatályba léptek az új állatvédelmi szabályok”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta:

  • szigorúbban lépnek fel az állatkínzás és az illegális állatkereskedelem ellen,
  • tilos élő állattal koldulni vagy nyereményként kisorsolni őket,
  • tovább erősítik az állatvédelmi oktatást és gondoskodnak a bántalmazott állatok sorsáról.

A cél: felelős állattartás!

–  húzta alá Orbán Viktor.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu