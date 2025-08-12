Orbán Viktor figyelmeztet: nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad a politikában (videó)

– Politikában a tekintély számít. Nevetségesnek és szánalmasnak tűnni sosem szabad, mert akkor a végén gyenge és szánalmas is leszel – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor.

Fotó: VIVIEN CHER BENKO / Forrás: Facebook

A miniszterelnök a Patrióta Extra műsorában kifejtette: amikor két fél leül egymással tárgyalni – jelen esetben az oroszok és az amerikaiak – „és téged nem hívnak oda, akkor te nem kapkodsz a telefon után, te nem rohangálsz, te nem kiabálsz be kívülről, te nem akarod a saját fontosságodat hangsúlyozni a két ember előtt vagy otthon”, mert az szánalmassá tesz.