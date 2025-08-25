Orbán Viktor: Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka

„Mozgalmas hétvége volt. Zelenszkij elnök nyíltan megfenyegette Magyarországot. Beismerte, azért lövik a Barátság vezetéket, mert nem támogatjuk az EU-tagságukat. Ebből is látszik, hogy a magyarok jól döntöttek” – mutatott rá Orbán Viktor a Harcosok klubjában tett bejegyzésében. A miniszterelnök leszögezte: zsarolással, robbantásokkal és fenyegetéssel nem lehet bekerülni az unióba. „Zelenszkij mondatainak hosszú lesz az árnyéka” – jegyezte meg.

Posztjában kitért arra a baloldali álhírre is, miszerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elbocsájtását tervezik. „Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta Orbán Viktor, majd emlékeztetett: Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a CSED és a GYED után fizetendő SzJA-t, ami havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében.

A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot. Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták.

– mutatott rá.

Bejegyzése végén helyet kapott a sport is, melynek kapcsán azt írta, „megint van kire büszkének lennünk: a magyarok újra megmutatták ki a király kajak-kenuban. A milánói VB-n az éremtábla élén végeztünk. Gratulálok az egész magyar csapatnak!”

„Visszaszámlálás: még 7 nap az Otthon start programig. Startolj rá!” – zárta írását a kormányfő.