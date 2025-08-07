augusztus 7., csütörtök

Otthon start: ami az embereknek jó, az a Tisza Pártnak kellemetlen (videó)

Az Otthon start program bírálata mögött politikai érdek áll – állítja Panyi Miklós. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint a Tisza Párt azért támadja a programot, mert az jó az országnak, ezért rossz a Tisza Pártnak. A program valóban segíti a fiatalokat első ingatlanhoz jutni, és csökkentheti az albérletárakat is.

Otthon start: ami az embereknek jó, az a Tisza Pártnak kellemetlen (videó)

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére

Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint ez a program így rossz a Tisza Pártnak, ezért támadni kell. Mint mondta, az albérletpiacon kevesebb lesz az albérlő, hiszen a következő egy évben több tulajdonos lesz a piacon. Csökkenni fognak az albérletárak – írja a Magyar Nemzet.

Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól. Panyi Miklós szerint Magyar Péterék ingatlanáremelkedésről szóló hergelése azért veszélyes, mert a hergelés valóban árat emelhet. Az ingatlantulajdonosok ugyanis ezeket látják, és így emelhetnek az árakon is.

A középosztályosodásban segíthet a program 

Az államtitkár szerint lehet Bécs bérlakásprogramjára hivatkozni, de ebben az ügyben érdemes lenne Karácsony Gergellyel konzultálni, ugyanis amióta ő a polgármester, azóta nulla bérlakás épült a magyar fővárosban. Hozzátette: a bérlakásprogram nem épít olyan polgári meggyőződést és felelősségvállalást, ami egy öntudatos társadalom felépítését szolgálja. Panyi Miklós elmondta: Magyarországon a munkaalapú társadalom óriási előrelépést teremtett a középosztályosodási programban, hiszen egymillióval kevesebb szegény van hazánkban ma már emiatt. 

Ebben a középosztályosodásban segíthet a mostani program is, hogy sokan első tulajdonhoz jussanak.

Egy piaci alapú, 50 millió forintos hitelvelvétel esetén 65 millió forintot kellene visszafizetni 25 éves futamidő esetén, a programnak köszönhetően ez az összeg csupán 21 millió forint.

Ez 41 millió forintos megtakarítást jelent Panyi Miklós tájékoztatása szerint. Ez éves szinten 1,5 millió forintot jelent. Az államtitkár tájékoztatása szerint 7-8 százalék a piaci hitel, ez a mostani 3 százalékos, így bruttó 600 ezer forintos kereset esetén 42 millió forintos hitelhez is hozzáférhet, piaci alapon csupán 25 millió forintos hitelhez férne hozzá.

 

