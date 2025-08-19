augusztus 19., kedd

Hazánk kulcsszerepben

39 perce

Magyarország lehet a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne

Magyarország kiemelt szerepet kaphat az orosz–ukrán háború lezárásában. Sajtóértesülések szerint felmerült, hogy a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne hazánk lehet.

MW
Magyarország lehet a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszíne

Sajtóhírek szerint a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó helyszíneként Magyarország is felvetődött

Forrás: AFP

Egy Fehér Házi tisztviselő szerint ismét előtérbe kerülhet Magyarország szerepe: sajtóhírek szerint hazánk adhat otthont Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozónak – írta a Magyar Nemzet.

A hétfői washingtoni találkozón az európai vezetők, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között.

Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta: a csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet.

Ennek több kézenfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, ami kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt.

Két héten belül jöhet a Putyin–Trump-csúcstalálkozó, erről bővebben ITT olvashat. 

Trump béketárgyalást szervez Putyin és Zelenszkij között

Donald Trump béketárgyalást készít elő Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között. A washingtoni egyeztetésen több európai vezető is jelen volt, köztük Emmanuel Macron, Giorgia Meloni és Ursula von der Leyen. A találkozó után Trump arról beszélt, hogy a résztvevők bizakodóak a béke esélyeit illetően Oroszország és Ukrajna között – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

TRUMP, Donald; ZELENSZKIJ, Volodimir
onald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án 
Fotó: Julia Demaree Nikhinson / Forrás: MTI/AP

Az amerikai elnök szerint a tanácskozáson Ukrajna biztonsági garanciáiról volt szó. 

A biztonsági garanciákat az egyes európai országok adnák az Egyesült Államokkal összehangolva.

Trump hozzátette: 

Mindenki nagyon örül annak, hogy lehetőség van a békére Oroszország és Ukrajna között.

A beszámoló szerint a megbeszélések végén felhívta Vlagyimir Putyint, és megkezdte a személyes találkozó előkészítését az orosz elnök és Zelenszkij között. Az amerikai elnök kijelentette: 

Ha az a találkozó létrejön, akkor egy háromoldalú egyeztetés következik, amelyen a két elnök mellett én is részt veszek. Ez egy nagyon jó, korai lépés egy olyan háborúban, amely már csaknem négy éve tart.

 

