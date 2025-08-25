3 órája
Rétvári Bence: a baloldal egyetlen célja az, hogy a saját híveiket megtévesszék
A Harcosok órája adásának hétfői vendége Rétvári Bence parlamenti államtitkár volt, akivel többek között az iskolakezdésről is beszélgettek Németh Balázs műsorvezetővel.
Rétvári Bence államtitkár és Németh Balázs a Harcosok órájában
Forrás: videókép/YouTube
Elképesztő dolgokat művelnek a balliberális tényellenőrök, erről beszélt az adás elején Németh Balázs, a műsor házigazdája. Felidézte, egy korábbi adásban azt mondta, hogy 3,7 millióról 4,7 millióra, tehát egymillióval nőtt a foglalkoztatottak száma az Orbán-kormány alatt. A balliberálisok pedig kimutatták, hogy valójában 3,8 millióról 4,7 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma – írja öszefoglalójában a Magyar Nemzet.
Ez kiváló, és az, hogy ilyen nehézségek közepette, hogy volt koronavírus-járvány, három éve háború van, és a gazdaságban akkora erő van, hogy ezt a rengeteg új munkahelyet mind megtartotta Magyarország, ez egy óriási eredmény
– reagált Rétvári Bence parlamenti államtitkár.
Alaptalan baloldali vádaskodások
Az Orbán Viktor nyaralásáról szóló tiszás álhírek kapcsán pedig azt mondta, Magyar Pétert és a baloldalt nem érdekli semmilyen jogszabály, semmilyen törvény, az egyetlen cél az, hogy a saját híveiket megtévesszék.
Csupa olyan vádaskodásról beszélünk, ami mögött tény, valós adat nincsen. Sőt, Kulja András még ugye ki is kérte magának, hogy mi az, hogy egy vitában számokkal, adatokkal jönnek. Valóban, a számok őket zavarják, már csak azért is, mert Magyar Péter két évvel ezelőtt még ezekre a számokra hivatkozva mondta, hogy mennyire jó minden, meg hogy sehol nem olyen jó fiatalnak lenni, mint Magyarországon, mert egy fiatal annyiféle támogatást kap
– sorolta. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a baloldal mindig felcsatlakozik egy külföldi gazdatestre, amelytől a választási kampányban is segítséget várnak. – Ez a különbség a nemzeti oldal és a globalista oldal között. Ez szerintem az elmúlt években most már mindenki számára egyértelmű és nyilvánvaló. Nekünk mindig Magyarország az első, mindig a magyar emberek érdeke – fogalmazott.
Kéri László tiszás megmondóember kijelentéseire, miszerint Orbán Viktor államfőként szeretne túlélni, Rétvári Bence elmondta:
Erre mondtuk mi gyerekkorunkban, hogy álmodik a nyomor. Azt az érzetet akarják kelteni a hírolvasókban, hogy itt nem Fidesz-győzelem lesz jövőre, márpedig hát ugye láthatjuk, hogy azért a Fidesz–KDNP továbbra is erős, tehát a legesélyesebb a jövő évi választáson. Magyar Péter is már régóta azt mondja, hogy már most megnyerte a 2026-os parlamenti választást
– sorolta. Hozzátette, a másik nagy hazugság, amit Magyar Péter terjeszt, az Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közelgő távozása. Szerinte Magyar Péter egy bulvárpolitikus, aki hall egy pletykát valahonnan, majd azt próbálja hírként eladni. – Orbán Viktor családjától szokott információkat hallani, és a legbelsőbb körökből természetesen – tette hozzá gúnyosan.
Alaptalan a Balatont érő kritika
Magyar Péterék hazudnak arról is, hogy a Balaton üres lenne, mert olyan drága, hogy a magyarok nem engedhetik meg maguknak. Ennek kapcsán a műsorban felidézték Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjének szavait, amely szerint a Balatonnál több a vendég, mint tavaly, amikor egyébként rekordszezon volt. Idén 11 százalékkal nőtt a vendéglátóhelyek bevétele, és ráadásul ezekben az adatokban még nincs is benne a most hétvégi MotoGP-futam, és annak a hatása, és nincs benne a Strand fesztivál sem.
A magyar emberek szeretnek a Balatonra menni, sőt vonzó a külföldiek körében is. Vonzó a németeknek, az osztrákoknak, a lengyeleknek és a cseheknek
– hangzott el a műsorban.
Hazugságok az oktatásról
A baloldal évek óta arról hazudik, hogy az oktatás hanyatlóban van Magyarországon, a tanárok tömegesen hagyják ott a pályát, az iskolák pedig nem találnak helyettük újakat. Rétvári Bence leszögezte, minden nyár közepén rengeteg pedagógust keresnek, mert a pedagógusok nyáron váltanak iskolát, munkahelyet. Ebből próbáltak egy ilyen hangulatot kelteni. Nemrég beszéltem egy iskolaigazgatóval, aki azt mondta, hogy még ki se tett egy álláshirdetést, de már 32 jelentkező volt. Szerencsére tehát sokan jelentkeznek pedagógusnak, ezért most már nem tudják ezt a hazugságot büntetlenül terjeszteni – mondta. Az sem igaz, hogy több ezer forinttal drágul az iskolai menza.
Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor 32 milliárd forint állt rendelkezésre a szociális gyermekétkeztetés támogatására. Idén több mint 140 milliárd forint van erre, és a jövő évi költségvetésben tovább emeljük 160 milliárd forint környékére. Most már a tavaszi, az őszi és a téli szünetben is van szociális étkeztetés. Nyári étkeztetésben is részt vehetnek a diákok, akiknek erre szükségük van
– sorolta. Megjegyezte azt is, hogy a bölcsődékben és az óvodákban a gyerekek elsöprő többsége ingyen kapja az ételt.
Elszalasztott lehetőségek a baloldal miatt
A műsorban arról is szó esett, hogy a baloldalon gyakran támadják az Otthon start programot. Ezzel ugyanakkor saját honfitársaikkal tolnak ki, mert elhiszik a hazugságokat, és nem élnek a lehetőséggel. Ez a program pedig Európában egészen kivételes és kedvező a fiatalok számára – magyarázta Rétvári Bence.
Ez sajnos kicsit olyan, mint amikor az ellenzéki pártok a koronavírus-járvány alatt mondták, hogy senki se oltassa be magát a keleti vakcinákkal, és ott is emberek egészségével játszottak. Voltak is tragikus esetek sajnos emiatt
– idézte fel az államtitkár.
Az álhírek ellen
A héten egy másik adásban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel beszél a Barátság olajvezeték elleni ukrán támadások hátteréről. A hét második felében visszatér Takács Péter egészségügyi államtitkár is, és cáfolják az egészségügyről terjesztett kamukat. „Bóka Jánostól pedig megkérdezem, miért hülyék a brüsszeli bürokraták” – írta Németh Balázs a közösségi oldalán.