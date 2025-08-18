augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

28°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pofátlanság

43 perce

Ruszin-Szendi Romulusz még mindig tartozik az adófizetőknek a zsírleszívás árával

Címkék#költség#Budai Gyula#Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter#zsírleszívás

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium arról tájékoztatta Budai Gyula fideszes képviselőt, hogy Magyar Péter bizalmasa még mindig nem fizette meg a szépészeti beavatkozás több mint egymillió forintos költségét. Ruszin-Szendi Romulusz a magyar adófizetők és családok pénzéből végeztette el a zsírleszívást.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz még mindig tartozik az adófizetőknek a zsírleszívás árával

Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Nem fizette meg a Kehi-jelentést követően sem a zsírleszívás költségeit Magyar Péter honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz – idézte a Magyar Nemzet a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium Budai Gyula kérdéseire adott válaszából.

20250514_121608_HBCP4950
Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök ész nélkül költekezett
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Ismert, hetekkel ezelőtt elkészült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási ügyéről. A volt vezérkari főnök 2022. április 14-én esett át az egészségügyi beavatkozáson a Honvédkórházban.

A cikk emlékeztet: 

a Kehi egyértelmű törvénytelenséget és szabálytalanságot állapított meg, amelyek arra utalnak, hogy a honvédség korábbi vezérkari főnöke visszaélt a hatalmával, amikor az irányítása alatt álló kórházban esztétikai céllal zsírleszívást végeztetett, amelynek több mint egymilliós költségét a magyar adófizetőkkel és családokkal fizettette meg.

A teljes cikkért kattintson

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu