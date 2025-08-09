augusztus 9., szombat

Emlékezés

1 órája

Sebestyén József sírjánál járt a miniszter (videó)

Címkék#Sebestyén József#miniszter#erőszak#Hankó Balázs#kegyelet

Hankó Balázs szerint az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. A magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyar férfi családja mellett.

MW
Sebestyén József sírjánál járt a miniszter (videó)

Sebestyén József sírjánál járt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

Forrás: Facebook/Hankó Balázs oldala

„Leróttuk kegyeletünket Sebestyén József sírjánál, aki a legdrágábbal, az életével fizetett azért, mert nem volt hajlandó fegyvert fogni a háborúban, akit kényszersorozás alatt agyonvertek. Az ő tragikus sorsa kiáltóan hívja fel a figyelmünket arra, hogy az erőszak soha nem lehet út, a háború pedig nem megoldás. Elfogadhatatlan és mélységesen emberellenes” – írta Hankó Balázs szombaton a Facebook-oldalán.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter kifejtette: „mi, magyarok kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akit igazságtalanság és elnyomás ér”.

Kiállunk Sebestyén József családja mellett.

„Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden. Következetesen követeljük a békét, és következetesen nemet mondunk a háborúra!” – tette hozzá Hankó Balázs.

A miniszter egy videót is közzétett.

Megírtuk, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. A beregszászi magyar férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről.

 

