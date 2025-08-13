augusztus 13., szerda

Emberölés bűntettének gyanúja

21 perce

Címkék#kényszersorozás#Sebestyén József#Nemzeti Nyomozó Iroda#bűntett

A Magyar Nemzet értesülései szerint nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sebestyén József halálával összefüggésben.

MW
Nyomoz a rendőrség a gyanú szerint kényszersorozás áldozatául esett Sebestyén József halálának ügyében

A beregszászi Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg

Forrás: Magyar Nemzet

A lap arról számolt be, hogy a birtokába került hatósági dokumentumból kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást Sebestyén József halálával összefüggésben. 

A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a beregszászi magyar férfit, 

Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. 

A cikk felidézi, hogy egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy 

az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.  

A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. 

Az eredeti cikket ITT olvashatja el. 

