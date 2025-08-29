Szánthó Miklós: Magyar Péter csupán külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója elmondta, hogy a woke-őrület alapjaiban kérdőjelezte meg az amerikai kivételességtudatot.

Mint jelezte, a woke-ideológia megvan Európában is, azonban míg az Egyesült Államokban van erre a válasz Donald Trump amerikai elnök részéről, addig az összeurópai válasz még várat magára.

Szánthó Miklós úgy látja, a MAGA-mozgalom sikere mögött az a realista felismerés áll, hogy globalisták rossz irányba viszik a világot. Úgy véli, hogy a patriotizmust összhangba lehet hozni a közérdekkel.

Komoly kapcsolódás a trumpizmus és a magyar patriotizmus között, hogy a posztmodern, a baloldalt magába olvasztó liberalizmus rossz, olyan dolgokat propagálnak, ami élet- és családellenes

– tette hozzá.

Szánthó Miklós hazánk céljaként említette, hogy valamennyi nagyhatalommal jó kapcsolataink legyenek. Szerinte aki ennek ellentmond, az a magyar érdekkel ellentétes álláspontot képvisel.

A magyar érdek, hogy jó viszonyunk legyen az összes nagyhatalommal

– húzta alá.

Magyar Péter csupán egy külpolitikai eszköz Brüsszel kezében

– fogalmazott Szánthó Miklós.

Úgy véli, hogy a magyar ellenzéki oldalon volt egy garnitúracsere, azonban az nem változott, hogy a fontos témákról miként vélekedik a hazai baloldal. Annak kapcsán, hogy a Tisza Párt többkulcsos adót vezetne be, elmondta, hogy amikor a baloldal valamit felülvizsgál, az azt jelenti, hogy eltörlik, ami jó az emberek számára.

