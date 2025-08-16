augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alaszkai csúcstalálkozó

3 órája

Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai–orosz párbeszéd

Címkék#Brüsszel#Vlagyimir Putyin#párbeszéd#Donald Trump#háború#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán értékelte az Alaszkában lezajlott amerikai–orosz csúcstalálkozót. „A világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai-orosz párbeszéd, ezért nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért” – írta Szijjártó Péterr a Facebook-oldalán szombaton.

MW
Szijjártó Péter: a világ egy biztonságosabb hely mindaddig, amíg van felsőszintű amerikai–orosz párbeszéd

Nagyrabecsülés illeti a két elnököt a csúcstalálkozó létrejöttéért – fogalmazott Szijjártó Péter

Forrás: MTI/AP

Fotó: Jae C. Hong

Szijjártó Péter kiemelte, ma ismételten bebizonyosodott: 

az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása. A békét csak tárgyalással, párbeszéddel, a diplomáciai csatornák nyitva tartásával lehet elérni.

Mi, magyarok három és fél éve képviseljük ezt az álláspontot, szemben Brüsszellel és a háborúpárti európai politikusokkal

 – fogalmazott.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szintén a közösségi oldalán reagált a Trump–Putyin-találkozóra: 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu