Szijjártó Péter: az Európai Bizottság nem az unió tagországainak, hanem Ukrajna érdekeit védi (videó)

Itt vannak azok az emberek, akik magyarellenes álláspontot képviselnek, akik mindig a magyarok ellenfeleinek szurkolnak. Itt van az az ember, aki feltételezem, jár autóval, vagy ha nem, akkor ismer olyat, aki autóval jár, és kérdezem azt, hogy vajon mit fog mondani akkor, ha a benzinkúton nem lesz üzemanyag, vagy nem lesznek olajtermékek, vagy nem lesznek olyan termékek, amelyek előállításához olajra vagy abból fakadó energiára van szükség – tette fel a kérdést a tárcavezető.

Szijjártó Péter és persze Orbán Viktor hibája ez, mert az elmúlt három és fél évben, és ezt üzente az ukrán külügyminiszter is, az elmúlt három és fél évben már le kellett volna szakadnia Magyarországnak az orosz energiaforrásokról, és hogyha sikerült volna leszakadni, akkor most nem lennénk ilyen kiszolgáltatott helyzetben üzenik a balos újságírók összhangban az ukrán külügyminiszterrel – hangzott el a műsorban.

Nyilván van egy összjáték. Tehát nyilván van egy összjáték az ukránok és a magyarországi dollárbaloldal és a dollármédia között. Ez egészen biztos, hát látszik. Látszik, hogy van összjáték, ugyanazok a szavak, ugyanazok a gondolatmenetek, amikor az ukránok megszólalnak, azt a magyar dollármédia azonnal visszhangozza ugyanabban az összefüggésben tett magyar nyilatkozat vagy nem jelenik meg, vagy később, vagy ilyen lekicsinylően, vagy a cikk végén, hogy ja, hát egyébként mondtak valamit a magyar kormány képviselői is. Nyilvánvalóan összjáték van. Azt nagyon szeretem, amikor ezek a kiváló újságírók eladják magukat energiaszakértőnek.

A helyzet az, hogy nem tudom, feltűnt-e ennek az újságírónak is, hogy Magyarország egy szárazföld által körülvett ország. Tehát mi a szomszédainkra vagyunk utalva. Tehát mi építhetünk csővezetéket a határig, hogyha onnan nem építik tovább, akkor annak nem sok értelme van. Ezért, amikor érzékelhető volt már, hogy háborús területen keresztül haladó vezeték az egyik a kettőből, ami Magyarországra vezet, ezért meg kéne erősíteni a másiknak a kapacitását, magyarul a Horvátországból jövő vezeték kapacitását meg akartuk növelni, akkor az Európai Bizottsághoz fordultunk, miután a horvátok nem voltak hajlandók lépni.

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A miniszter elmondta: kértük a horvátokat, hogy növeljék meg a vezetékük kapacitását, ők ezt nem tették meg, nyilvánvalóan gazdasági, pénzügyi, profitkeresési okokból. Az Európai Bizottsághoz fordultunk, jelezvén, hogy az európai uniós tagállamok energiabiztonsága az európai kérdés, ezért legyenek kedvesek fellépni a horvátoknál annak érdekében, hogy megnöveljék a kőolajvezeték kapacitását. Most ezt elvileg megtették a brüsszeliek, de az eredmény nem az lett, hogy a horvátok megnövelték a kapacitását a vezetéknek, hanem az európai ötszörösére megnövelték a tranzitdíjat.

Ugyanis felfedezték azt, hogy a magyarok, miután Ukrajna által a vezeték támadás alatt áll, sokkal jobban rászorulnak a horvát vezetékre. Ha ott megnövelnék a kapacitást, minél több kapacitás, annál alacsonyabb az ár, ezt nem tették meg, hanem megnövelték a tranzitdíjat, tehát sokkal többet, háborús felárat kell fizetnünk a Horvátországból érkező olajért. De ez az újságíró ezt biztosan nem fogja leírni. És a dollármédia újságírói ezt sosem írják le, pedig már ezerszer elmondtam ezt mindenfajta környezetben, mindenfajta kérdésre. Ezt soha nem írják le, hogy az hogy lehet, hogy Horvátország mind a mai napig nem növelte meg a vezetékének kapacitását, és ezt nekem a szemembe mondta az előző horvát energiaminiszter, hogy mindaddig, amíg fennállnak különböző vitás kérdések Magyarország és Horvátország között energiafronton, ez így lesz. De ez nem így van.

Magyarországi vállalatok és horvát vállalatok között állnak fönn viták, amik előfordulnak az üzleti életben, amíg ez van, addig ők nem hajlandók nekünk ebben segíteni. Ami felháborító, mert cégek, vállalatok közötti ügyeknek mi közük van az államközi kérdésekhez. Tehát ennyit az európai szolidaritásról, ennyit arról, hogy egyébként hogyan lehet diverzifikálni

– jelentette ki a miniszter.

Hát könyörgöm, ha nem diverzifikáltunk volna például gázellátás tekintetében, ma nem lehetne ellátni Magyarországot. Miért? Az ukránok elzárták a saját országukon keresztül a gázszállítást. Ha mi nem építjük meg mindenfajta nagyon durva szankciós fenyegetés ellenére a Török Áramlat vezetéket, Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül, ma Magyarországot nem lehetne gázzal ellátni. Miért? Az ukránok miatt. Úgyhogy itt az ukrán érdekeket képviselő újságírók is jó lenne, hogyha csak minimálisan, minimálisan a valóság minden elemét lefestenék. De hát, hogy mondjam, naiv illúziókat azért ne kergessünk.

– szögezte le Szijjártó Péter.

Magyarországról több energiahordozó szállítása is zajlik Ukrajna irányába. Ezek közül kiemelkedik a villamosáram, amely az ukrán villamosenergia-import 30 és 40 százaléka között van minden hónapban. Gondoljunk bele, ha mondjuk kiesne egy ország villamosenergia-importjának 30-40 százaléka, az milyen hatással jár – tette fel a kérdést a miniszter.

Na de itt jön a következő dolog, hogy nekünk nem ártottak az ukrán emberek, hát mi nem akarunk az ukrán embereknek rosszat, mi nem akarunk az ukrán családoknak rosszat, mi nem akarjuk azt, hogy egy ukrán lakásban, ahol kisgyerekek is laknak, ne legyen fűtés, vagy ne legyen energia. Tehát mi különbek vagyunk ennél, és pontosan ez mutatja az ukránoknak a rendkívül mélyen lévő erkölcsi sztenderdjeit, hogy ők nem gondolnak abba bele, hogy egy ország energiaellátása az nem a kormányról, nem a miniszterelnökről, nem a miniszterekről szól, hanem egy ország energiaellátása az ott élő emberekről, családokról, gyerekekről szól. Mi nem akarjuk azt, hogy ne legyen egy olyan ukrán lakásban fűtés, ahol kisgyerekek is laknak, mert azok a kisgyerekek nem tehetnek arról, hogy egy volt színész, aki éppen most az elnökük, az mit meg, hogyan viselkedik – jelentette ki Szijjártó Péter.

De egy dolog biztos, olyan nehézségeket tudnánk okozni Ukrajnának az energiaszállítások leállításával, hogy a fal adná a másikat. És erre azért jobb, ha emlékeznek az ukránok, amikor éppen különböző tervezőasztalokon arról döntenek, hogy a Barátság kőolajvezetéket bombázzák-e vagy sem. Azért ez legyen ott a fejükben

– mondta.

Megdöbbentő sok szempontból, meg sokat sejtető az ellenzéknek a viselkedése a dollármédia mellett. Karácsony Gergely két nappal ezelőtt kék-sárgára festett Lánchíddal ünnepelte Ukrajna függetlenségének napját itt Budapesten azon a napon, amikor egyébként Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. De ugyanez történt meg Brüsszelben is.

Mondom, von der Leyen bizottsága most már ukrajnai bizottság, és nem Európai Bizottság. Ez teljesen egyértelmű, a Lánchídról meg annyit, hogy én sokkal szívesebben látom piros-fehér-zöldben kivilágítva mindig

– reagált a felvetésre a tárcavezető.

Európa háborúval riogat

A cseh külügyminiszternek egy tegnapi nyilatkozata szerint Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést. Ukrajna esetleges leigázásával Moszkva nem állna meg az ukrán határokon, hanem tovább nyomulna Európában – jelentette ki a cseh külügyminiszter.

Nagyon normális személyes viszonyunk is van, és még egyszer mondom, ő azok közé tartozik, akik Magyarországgal szemben igyekeznek korrekt álláspontokat tartani a mindenfajta provokációk dacára. És nyilván komolyan gondolja, amit gondol. Én ezért őt nem vetem meg, tehát nyilván mindenkinek van egy világlátása. Én mást gondolok erről

– mondta a miniszter. Hozzátette: És ezzel nem az ő személyét minősítem. Én azt gondolom, hogy Oroszország nem jelent biztonsági fenyegetést Magyarországra, és Oroszország nem jelent biztonsági fenyegetést Európára sem. És ennek vannak logikus érvei is szerintem. Az orosz hadsereg Ukrajnában harcol jelenleg, és napi szinten nem 100 kilométerekben mérhető az előrehaladása. Tehát én nem gondolnám, hogy Oroszország megtámadna bármely NATO-tagországot, amikor pontosan tudja, hogy egy NATO-tagország megtámadása az egész NATO-t sorakoztatná fel vele szemben, és ha megnézzük, hogy a NATO ereje mekkora Oroszország erejéhez képest, akkor azt látjuk, hogy az sokszoros, tehát nyilvánvalóan nem lenne logikus döntés Oroszország részéről bármely más olyan európai ország megtámadása, amely tagja a NATO-nak, vagy akár az Európai Uniónak.

Én azt gondolom, hogy Oroszország nem jelent biztonsági fenyegetést Magyarországra, és azt is gondolom, hogy a jövő európai biztonsági architektúrájának a felépítése hosszú távon megnyugtatóan nem lehetséges Oroszország nélkül

– tette hozzá.

És ugye hosszú ideje szembesülünk azzal az európai állásponttal, hogy bűnös dolog az oroszokkal beszélni, bűnös dolog az oroszokkal kommunikálni. Nagyon örülök annak, hogy Donald Trump megtörte a jeget, és világossá tette azt, hogy az Ukrajnában zajló háborúnak a megoldása az nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van, és szerintem Európa akkor járna el helyesen, akkor járna el a saját érdekének megfelelően, hogyha minél előbb Donald Trump útjára lépne, és minél előbb létrejönne egy magas szintű találkozó, egy csúcstalálkozó Európa és Oroszország között, mert Oroszország itt van Európában – mondta.

Kiemelte: Oroszország itt van Európában, Oroszország nélkül nincs európai biztonság, és mondok én még egy dolgot, Oroszország nélkül nincs európai versenyképesség sem, és akkor itt majd megint nézzük, hogy a dollárbaloldal, meg a dollármédia mit ír? Én azért mondom, hogy Oroszország nélkül nincsen európai versenyképesség sem, mert Európa versenyképességének hanyatlása az egybeesik azzal az időponttal, amikor kinyírták, kivégezték az európai gazdaság növekedési modelljét, ami évtizedeken keresztül úgy hangzott, hogy az Oroszországban fellelhető természeti erőforrások, energiahordozók és a fejlett nyugati technológia összepárosítása jelentette az európai versenyképesség stabil alapját. Mára ezt az európai brüsszeli politika kinyírta, kivégezte, nincsen meg a régi növekedési modell, és nincs helyette új sem.

És ez sajnos az egyik oka, talán a legfőbb oka az európai versenyképesség drámai visszaesésének, amit meg csak az nem ismer el, akinek fogalma nincsen a gazdaságról, vagy éppen el akarja tagadni a valóságot. A német kancellár odáig jutott a hétvégén, hogy elismerte, hogy Európa és benne különösen – ő arról beszélt Németország versenyképessége az a béka feneke alatt van, eljutott odáig, hogy Oroszország Európa része, és úgy kell rá tekintenünk, mint Európa része, még ezt a kettőt nem merte összekötni, hogy akkor lehet javítani a német és az európai versenyképességen, hogyha újra az orosz energiahordozókat használjuk majd.

A műsorban az is elhangzott, hogy a balos újságírók arról értekeznek, hogy most Trump az alaszkai csúcs után már békemegállapodást szeretne, nem pedig tűzszünetet, azonnali tűzszünetet, és azt írja le a szerző a Népszavában, hogy a különbség, mármint a tűzszünet és a békemegállapodás között akár több százezer emberélet is lehet, hiszen egy békemegállapodás hosszú és bonyolult folyamat, azalatt sokan esnének el a fronton vagy halnának meg a hátországban. Írja ezt egy olyan ember, vagy mondják ezt azok, akik három és fél éven keresztül űzték, hajtották, vagy most már három és fél éve űzik, hajtják Brüsszelt, meg Kijevet, meg az ukránokat, hogy lőjenek és harcoljanak, és a véráldozatok sem számítanak, de nehogy Putyin ajándékot kapjon.

Én értem, hogy a Népszava újságírója a világ legokosabb, legbölcsebb embere, de a Népszava újságírója, aki nem tudjuk, hogy kicsoda, azt írja, hogy Donald Trumpnak vajmi kevés fogalma van arról, hogy mit tesz. Na most ezt az Amerikai Egyesült Államok elnökéről írja, akit sok-sok tízmillió amerikai állampolgár megválasztott a világ első számú szuperhatalmának elnökévé, egy olyan ember, aki odáig jutott, hogy jegyzeteket ír a Népszavában

– mutatott rá Szijjártó Péter.

Egy kérdésre, miszerint Zelenszkij az Európai Bizottság jóváhagyásával lőheti a Barátság kőolajvezetéket, a miniszter úgy reagált:

Eddig mi nem jutottunk el. Én azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Zelenszkij és Von der Leyen, valamint más európai vezetők között ne jött volna szóba ez a kérdés. Zelenszkij és Von der Leyen, Zelenszkij és az európai vezetők sülve-főve együtt vannak, állandóan egymással beszélnek, itt teleírják a különböző közösségi médiafelületeket arról, hogy éppen aznap hányszor beszéltek egymással. Életszerűtlennek tartom, hogy ez az ügy nem merült volna fel közöttük.

De még ha ezt a találgatást félre is tesszük, azt tudom mondani, hogy a legbeszédesebb mégiscsak az, hogy az Európai Bizottság leírta egy dokumentumában, hogy készen áll lépéseket tenni minden harmadik országgal szemben az európai tagállamokat ellátó energiainfrastruktúra biztonsága érdekében. Itt nagyon rövid időn belül háromszor támadták meg Magyarország és Szlovákia energiaellátása, energiabiztonsága szempontjából kritikus fontosságú és nélkülözhetetlen kőolajvezetéket, és az Európai Bizottság egy szót nem szólt. Ezek után szerintem nagyon nehéz azt hinni, hogy ne lenne koordináció Von der Leyen, néhány európai vezető és Zelenszkij között a Barátság kőolajvezeték támadása kapcsán. Nagyon nehéz elképzelni, hogy erről ne beszéltek volna, legalább néhány mondatot.

Hol tart a Szerbia felé kiépítendő olajvezeték építése, tervezése? Erre a kérdésre válaszolva Szijjártó Péter kifejtette:

Ott jól állunk, mert a közös munkacsoport gőzerővel dolgozik, zajlik a beruházás előkészítése. Egyetlen fontos kérdés maradt hátra. Ez pedig az, hogy a vezeték kapacitásának kihasználásához szükséges hosszú távú szerződést mikor tudjuk megkötni. Műszakilag jól állunk az előkészítéssel, tehát én azt gondolom, hogy az eredeti ütemtervet azt tudjuk tartani.

Magyar Péter csúnyán lebukott

A műsorban jöttek a további álhírek, méghozzá napi Magyar Péter. Hiába bukott le Magyar Péter azzal a kamuval a hétvégén, hogy egy ötéves fotóval illusztrálta azt, vagy próbálta bizonyítani azt a saját rajongóinak is, hogy a miniszterelnök egy luxusjachton nyaral Horvátországban, ugye nem volt elég neki, hogy lebukott, hanem továbbment, és még mindig azzal kavar, hogy biztos a nyílt tengeren átszállt Orbán Viktor egy luxusjachtra a vitorlásról. Hát így a Harcosok óráján keresztül is üzeni a miniszterelnök mindenkinek, aki néz minket, Magyar Péternek is, aki lelkes néző, hogy nem szállt át luxusjachtra, egy vitorláson van, ahogy azt hetekkel ezelőtt az MCC Feszt rendezvényén a színpadon ország-világ előtt bejelentette.

Tényleg nagyon durva, ami itt zajlik. Tehát először is megint itt van ez az ember, a Magyar Péter, aki éveken keresztül mindent megtett azért, hogy Orbán Viktornak az első sorból csápolhasson és tapsolhasson az évértékelőkön, meg különböző fideszes rendezvényeken. Hát itt van ez az ember, aki ki nem látszott ki egyes fideszes vezetők hátsó feléből, sülve-főve együtt volt velük, állásokat kért, pályázatokért lobbizott, vállalatok támogatásáért lobbizott, fizetést kapott éveken keresztül. Dicsérte a rendszert, elmondta, hogy micsoda szuper minden. Majd egyszer csak kitalálja, hogy szerintem minden rossz volt, ami korábban volt, de könyörgöm! Ő Orbán Viktornak tapsolt, Orbán Viktornak csápolt. Orbán Viktorért lelkesedett, és Orbán Viktor három éve is pontosan ugyanazt mondta, és ugyanazt csinálta

– jelentette ki.

És ez az ember, aki akkor lelkesedett érte, most elmondja azt minden rossznak. Ha csak egy pillanatra mindenki a politikai meggyőződését félreteszi, és elgondolkozik azon, hogy ez mennyire lehet hiteles, vagy mennyire lehet ép egy ilyen személyiség, azért abból hosszú távú következtetéseket lehet vonni – tette hozzá.

Minden egyes magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy elmenjen szabadságra. Magyar Péter is volt szabadságon a nyáron. Azokból a bejegyzésekből, amiket közzétett, úgy tűnik, egy csomót volt szabadságon a nyáron. A miniszterelnök végigdolgozta a nyarat és most elment szabadságra, Horvátországba.

Bejelentette előre, hogy elmegy a tengerre, az Adriára, Horvátországba, ország-világ előtt bejelentette. Most nem csak Magyar Péter csinál úgy, mintha ez nem történt volna meg, hanem a komplett magyar kormányellenes dollármédia is úgy ír erről, mintha ez egy tök új információ lenne. Hát egyikben sincs annyi fikarcnyi becsület, hogy odaírja legalább egy félmondatban, hogy ahogy Orbán Viktor hetekkel ezelőtt bejelentette, elment Horvátországba. Úgy csinálják, mintha egy óriási leleplezés lenne. Mintha a miniszterelnök titokban akarta volna tartani. Nem akarta titokban tartani, nyilvánosságra hozta

– közölte.

Tegyük fel a kérdést. Orbán Viktor az egyetlen magyar ember, aki az elmúlt húsz évben Horvátországban tölti a szabadságát? Hány százezer magyar ember? Hány tízezer magyar család tölti a szabadságát Horvátországban. Ennyire kirívó lenne, hogy egy magyar ember, aki történetesen a miniszterelnök, Horvátországban meg nyaralni? Ugyan már, jacht. Ez egy vitorlás hajó – mondta.

Ez egy vitorlás hajó. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki el szokott menni Horvátországba nyaranta egy hasonló vitorláshajót kibérel a családjával, és ott csavarognak egy-egy hetet. Most mondta nekem, hogy vannak kikötők, ahol ezek a vitorláshajók így tucatjával vagy százával állnak, és ki lehet őket bérelni. És azt mondja, hogy nagyon sok magyar családot szokott látni, hallani, találkozni, akik bérelnek ilyen vitorlás hajókat.

Most egyetlen egy dollár médiaújságíró sem kérdezi meg tőle, hogy kedves Magyar Péter, ön miért állította azt, hogy a miniszterelnök honvédségi géppel ment nyaralni?

Ön miért hazudta ezt a magyar embereknek? Senki meg nem kérdezi tőle. Közülünk mondana valaki egy ilyen baromságot, hetekig járnának utánunk a dollármédia újságírói, hogy mire alapoztuk, miért mondtuk, mikor kérünk bocsánatot, mikor mondunk le, mikor szórunk hamut a fejükre, ugye? Itt semmi. És akkor kiderül, hogy egy füves placcról felszállni képes propelleres kisgéppel utazott el a miniszterelnök, aki ezt ráadásul kifizette, mert ki tudja fizetni. Tehát az egész az egy akkora zebra, hogy még három állatkertet kéne építeni Budapestre, hogy beleférjen

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

Hadházy Ákos tegnap hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amely szerint tulajdonképpen birtokháborítást hajtott végre, bement Hatvanpusztán egy magánterületre, majd onnan elkezdték kitessékelni a biztonsági őrök, amikor észrevették, hogy egy idegen bent van a területen, beugrott az autójába és elkezdett menekülni. A Telex erre azt írja, hogy Hadházy szerint Hatvanpusztánál múltkor a kerekét akarták kiszúrni, most meg akarták ölni.

Hát először is ennek az embernek a tevékenysége, aki egy parlamenti képviselő, tehát állami fizetést kap az adófizetők pénzéből. Neki a tevékenysége abból áll az elmúlt években, hogy járja az országot és fényképezget

– reagált a miniszter. Ebből az ország profitál-e vagy nem, ezt mindenkire rábízzuk saját értékítéletére. Az szerintem súlyos, hogy magánterületekre törnek be. Tehát milyen üzenete van annak, hogy egy parlamenti képviselő valakinek a magánterületére megy be. Tehát egy parlamenti képviselőnek kéne példát mutatni a jogkövetésből, hogy bárkinek a magánterületére bemenni, tök mindegy, hogy ki az. Bárkinek a magánterületére bemenni, az egyszerűen olyan szintű jogsértés, meg olyan szintű viselkedés, amit nem egy parlamenti képviselőtől, senkitől nem fogadunk el, meg nem, van egy területe valakinek, egy magánterület. És oda bemész anélkül, hogy megkérdeznéd, engedélyt kérnél, és a magánterület tulajdonosa, akkor innentől kezdve bárki bejárhat bárkinek a területére? Hogy van ez? Szóval szerintem most beszélünk erről másfél perce, pont másfél perccel többet beszéltünk erről az emberről, mint amit megérdemel – közölte a tárcavezető.

Ezután Dobrev Klára jött, aki elment vásárolni Horvátországba.

Tehát az árrésnek a negatív határ és csökkentésnek a negatívumait szerette volna bizonyítani Dobrev Klára egy olyan országban, ahol szintén próbálják megfékezni az áraknak az elszabadulását. A másik pedig ez az utolsó szókapcsolat, hogy a tudatosan gyengített forinttal, mert ahol euró van, ott sokkal jobban élnek az emberek. Szerintem ezt az utolsó részét hagyjuk is, mert úgy nonszensz, ahogy van, ami pedig a dolog lényegét illeti, hogy Európa elhibázta a gazdaság stratégiáját. És ennek az elhibázott gazdaságstratégiának lett az egyik következménye az, hogy Európában a kritikus fontosságú termékek árai az egekbe szöktek

– reagált a hírre a miniszter. Hozzátette: Élelmiszerárak, az energia ára. És ennek nyomán az infláció is, vagy ezzel együtt az infláció is az egekbe került, azt követte újabb áremelkedés, és akkor ez ilyen spirálszerűen elindul. Ezért a kormány úgy döntött, hogy megvédi a magyar embereket és a magyar családokat. És ezért vezettük be az árrésstopot. Na most az árrésstopot ellenzéki oldalról, meg a dollármédia oldaláról folyamatosan támadják, kritizálják, gyalázzák, elmondják, hogy ez miért nem jó.

Tehát most már el kéne dönteni, hogy akkor mit is akarnak. Árrésstopot akarnak, vagy azt akarják bizonygatni, hogy sokkal jobb Horvátországban euróval fizetni. Tehát azért van itt egy-két olyan logikai bukfenc, ami azért itt egy ilyen zebraként kiugrik ebből a videóból

– húzta alá.

Csehország választ

Csehországban közelednek a parlamenti választások, és egy vicces videóval hívta fel a figyelmet Andrej Babis, hogy hány nap van hátra a választásig.

Fontos a cseheknek, de fontos nekünk, magyaroknak és fontos egész Európának is, mert ha itt Babis miniszterelnök győzelmet tud aratni, akkor két olyan kormánya és két olyan miniszterelnöke is lesz az Európai Uniónak, akik a patrióták pártcsaládhoz tartoznak, és két patrióta miniszterelnök az politikai szempontból nem kétszer egy csak az Európai Tanácsban, tehát ha valaki nem egyedül van már a mai európai döntéshozatali rendszerben, hanem ketten vannak, az egy teljesen más minőséget képvisel. Plusz közép-európai szempontból is ennek nagyon nagy jelentősége van, mert ugye a Közép-Európa érdekérvényesítése, megerősítése szempontjából a visegrádi együttműködés kiemelt szerepet tölt be, és Szlovákiának olyan miniszterelnöke van, aki a visegrádi együttműködés párti

– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: A mi külpolitikánk szíve közepében ott van a visegrádi együttműködés. Az újonnan megválasztott lengyel elnök, a lengyel kormány akaratának ellenére megválasztott lengyel elnök szintén pártolja a visegrádi együttműködést, és hogyha egy olyan kormányt választanak meg Csehországban, amely szintén a visegrádi együttműködés pártján áll, akkor az óriási sanszot adhat arra, hogy Közép-Európa rendkívüli mértékben megerősödjön ebben a mostani olyan időszakban, amikor Európa vektorai inkább lefele mutatnak, és ne felejtsük el, hogy Orbán Viktor, Robert Fico és Babis miniszterelnök közösen már hajtott végre olyan hőstettet, amire érdemes emlékeznünk, mert a visegrádi csoport ellenállása volt szükséges ahhoz, hogy az illegális migránsok kötelező letelepítési kvótáját megfúrjuk. Tehát itt történelmi érdemeket szerzett emberekről beszélünk, akik ha ismét össze tudnak állni, ha ismét együtt tudnak működni, akkor nagyszerű dolgokra lennének lesznek képesek. Úgyhogy szorítunk Andrej Babisnak és az ANO-nak, a testvérpártunknak, hogy meg tudja nyerni a csehországi választást.

Babis miniszterelnök pártja meg fogja tudni úgy nyerni a csehországi választást, hogy utána ne történhessen meg a demokrácia szégyenének újabb fejezete Európában, amikor is egy választáson győztes pártot kinyomnak a kormányzás felelősségéből, és a választáson vesztes pártok alakítanak koalíciót, mint ahogy az volt Ausztriában, vagy ahogyan próbálták gyakorlatilag Hollandiában is a győztes pártot a lehető legjobban felolvasztani egy ilyen széleskörű koalícióban, úgyhogy hát szorítunk nagyon, hogy összejöjjön – tette hozzá.

Augusztus első hetében iktatták be a lengyel elnököt és azt várta mindenki, hogy nyilván lesznek olyan ügyek, ahol ellentét alakul ki a Tusk-kormány és ő közötte, és az elmúlt napokban már volt olyan törvény, talán legutóbb tegnap is, amit ő nem írt alá, a Szejm elfogadta, nem írt alá, visszadobta, ráadásul ez pont az Ukrajnából érkezett menekülteknek az ellátásával, lengyelországi tartózkodásával kapcsolatos törvény volt, úgyhogy azért éleződik az a helyzet, amit előzetesen várni lehetett.

A lengyel elnök egy világos nemzeti patrióta politikai stratégia ígéretével került megválasztásra, és jól láthatóan ezt a patrióta megközelítést alkalmazza elnökségének első időszakában is, ami pedig hát borsot tör a brüsszelita kormány orra alá. Figyeljük ott is az eseményeket, és reméljük, hogy ott is majd vissza tud térni a kormányzásba az a párt vagy pártcsalád, amely egyértelmű szövetségese a Fidesznek és a mostani magyar kormánynak

– közölte a miniszter.

Eközben Kéri László, a Tiszás Kéri László arról álmodozott, hogy a lengyelhez hasonló közjogi átalakulás lesz itt Magyarországon, és Orbán Viktor lesz a magyarországinál szélesebb jogkörökkel rendelkező államfő, és lesz egy brüsszelita kormány, de ezt már tegnap cáfoltuk, hogy nincs ilyen terv –hangzott el a műsorban.

Oké, hát na, szóval ezek az úgynevezett szakértői okoskodások, ezek mindig olyan viccesek

– mondta Szijjártó Péter.