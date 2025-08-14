augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

20°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aktuális ügyek

24 perce

Szijjártó Péter a csütörtöki Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!

Címkék#Németh Balázs#külügyminiszter#Trump#Putyin#Szijjártó Péter

Minden, amit a Trump–Putyin csúcsról tudni kell.

MW
Szijjártó Péter a csütörtöki Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája csütörtöki vendége. A külgazdasági és külügyminiszter nem először válaszol Németh Balázs kérdéseire.

A tárcavezető a műsorban a Trump–Putyin találkozó részleteiről is beszámol.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu