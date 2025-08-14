Aktuális ügyek
25 perce
Szijjártó Péter a csütörtöki Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!
Minden, amit a Trump–Putyin csúcsról tudni kell.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Purger Tamás
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája csütörtöki vendége. A külgazdasági és külügyminiszter nem először válaszol Németh Balázs kérdéseire.
A tárcavezető a műsorban a Trump–Putyin találkozó részleteiről is beszámol.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre