Háború árnyékában

20 perce

Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit

Címkék#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#háború#Szijjártó Péter

Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével - legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba − írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

MW
Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: KKM

A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás.

Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek

 − közölte Szijjártó Péter.

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir, medvegyev
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én 
Fotó: Julia Demaree Nikhinson / Forrás: MTI/AP

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást

 − fogalmazott a miniszter.

Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!

− zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

 

