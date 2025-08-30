22 perce
Szijjártó Péter: megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát
„Háborúpárti javaslatok, még több pénz és fegyver Ukrajnának, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, mi azonban nem adjuk fel a pozíciónkat” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a külgazdasági- és külügyminiszter az európai külügyminiszterek találkozójáról.
Forrás: Facebook / Szijjártó Péter
„Minden erőnkkel támogatjuk a békét, végrehajtjuk a magyar emberek akaratát, megvédjük szuverenitásunkat és a magyar emberek biztonságát” – tette hozzá a tárcavezető, aki korábbi bejegyzésében úgy fogalmazott:
Ma Koppenhágában ülésezik az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa, ahol egy háborúpárti cunamival nézünk szembe. Gondolom, majd ma is megpróbálják megtörni az ellenállásunkat és a békepárti álláspontunkat.
Szijjártó Péter hozzátette:
Minden bizonnyal megpróbálják áterőltetni az újabb pénz- és fegyverszállításokat Ukrajnába, megpróbálják benyomni Ukrajnát az Európai Unióba, európai uniós katonai műveletről akarnak döntést hozni, de mi semmilyen olyan döntést nem fogunk támogatni, ami ellentétes lenne Magyarország érdekeivel, és ami hátráltatná a békefolyamatot.