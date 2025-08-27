2 órája
Szijjártó Péter: az osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot
A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reagált az alaptalan vádakra. „Alexander Van der Bellen osztrák elnök alaptalan vádakkal illette Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében, miközben ő külföldi szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől” – írta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttműködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. augusztus 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
A tárcavezető arról számolt be, hogy Ausztria elnöke egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében.
Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől
– hangsúlyozta.
Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök az European Forum Alpbach nemzetközi konferencián kedden elhangzott beszédében a jogállamiság romló helyzetét emlegette Magyarországon.
